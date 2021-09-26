Немецкий политик допустил срыв запуска «Северного потока – 2» из-за редких ящериц Фото: REUTERS

Германская партия «Союз 90/Зеленые» будет пытаться сорвать сроки запуска газопровода «Северный поток – 2», считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Для этого «зеленые» могут, например, об обнаружении рядом с трубопроводом редких ящериц, и под предлогом защиты животных настоять на переносе открытия «Северного потока – 2», сказал политик в беседе с Lenta.ru. Хрупалла отметил, что будет настроен скептически по отношению к проекту, пока по газопроводу не начнутся первые поставки топлива.

Напомним, ранее лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок назвала газопровод «Северный поток – 2» огромной ошибкой. По ее словам, проект является угрозой безопасности Украины, мешает европейскому «энергетическому суверенитету», нарушает климатическую политику и противоречит политике антироссийских санкций.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Бербок которая претендует на пост канцлера Германии, пообещала помешать работе газопровода «Северный поток – 2», если возглавит правительство. По ее мнению, заявлениям России о продолжении транзита газа через Украину «доверять нельзя».