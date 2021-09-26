В России 25 сентября 2021 выявлено 22 498 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 22 498 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из 1 758 (7,8%) заразившихся болезнь протекает без клинических проявлений. Наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 3 275 человек. На втором месте по числу новых инфицированных Санкт-Петербург – 2 055 пациентов, на третьем – Московская область, в которой заболели 1215 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 805 летальных исхода, а полностью выздоровели от коронавируса 13 671 пациент. За весь период пандемии в России от инфекции скончались 203 900 человек, были выписаны – 6 604 604 пациентов.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 25 сентября, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 420 913.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 22 041 случай заражения коронавирусом.