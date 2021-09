Умер Алан Ланкастер, вокалист рок-группы Status Quo

Вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер Фото: EAST NEWS

Умер Алан Ланкастер, основатель, басист и вокалист рок-группы из Великобритании Status Quo. Музыкант скончался в возрасте 72 лет, сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, с которой работал гитарист.

«С огромной грустью сообщаем о кончине легенды Status Quo Алана Ланкастера», – говорится в Twitter компании.

Как написал в своем Facebook близкий друг музыканта журналист Крейг Беннетт, Ланкастер умер у себя дома в Австралии. По словам Беннетта, у вокалиста Status Quo был рассеянный склероз. Несмотря на огромные трудности, вызванные болезни, Ланкастер до последнего выступал на сцене, отметил друг Беннетт.

Рок-группа Status Quo была основана в 1962 году. Самым популярным хитом коллектива является In the Army now, записанный в 1986 году. Общий тираж проданных пластинок группы составляет более 110 миллионов копий. Ланкастер покинул Status Quo еще в 1985 году.