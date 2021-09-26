Замглавы «Новатэка» Марк Джитвэй сообщил, что уладил вопрос о неуплате налогов в США

Заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Джитвэй Фото: ТАСС

Заместитель председателя правления российской энергетической компании «Новатэк» Марк Джитвэй урегулировал с американскими властями вопрос о неуплате налогов.

«В четверг мне были предъявлены обвинения из-за необоснованных начислений налогов, которые я уже урегулировал с помощью добровольной программы», – написал замглавы «Новатэка» в Twitter.

Джитвей заявил, что по-прежнему не признает себя виновным и продолжит «активно бороться обвинениями и обсуждать газовые темы в обычном режиме».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 23 сентября, заместителя председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэя арестовали в США. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов. По версии обвинения, Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал данные о своих доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких обвинения Джитвэю грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.