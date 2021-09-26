Нарышкин призвал власти России быть внимательными к военному альянсу США, Британии и Австралии Фото: РИА Новости

Российским властям нужно с вниманием отнестись к военному союзу Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии (AUKUS), считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Что это – время покажет, но при этом нам нужно быть внимательными», – заявил в интервью RT.

США продолжают распространять свое влияние на различные регионы мира, в том числе Центральную Азию, несмотря на заверения президента Джо Байдена о том, что Вашингтон сосредоточиться на внутренней политике, отметил глава СВР. По мнению Нарышкина, эти заявления американского лидера – «реакция на позорное бегство из Афганистана».

Как писал сайт kp.ru, все детали по вопросам партнерства в сфере безопасности между США, Британией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7) в июне 2021 года в английском Корнуолле. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе создания нового альянса.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках нового проекта Вашингтон и Лондон пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин.