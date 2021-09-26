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Здоровье26 сентября 2021 13:18

Ученые открыли свойство шпината предотвращать рак толстой кишки

Растение снижает риск образования полипов, заявили американские исследователи
Абдулла ШАКИРОВ
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Ученые открыли свойство шпината предотвращать рак толстой кишки

Ученые открыли свойство шпината предотвращать рак толстой кишки

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Шпинат может предотвращать рак толстой кишки, выяснили ученые Техасского медицинского научного центра.

В рамках опытов над крысами с генетической предрасположенностью к полипам в толстой кишке медики давали им есть шпинат. Спустя какое-то время ученые обнаружили, что в их желудочно-кишечном тракте появилась противоопухолевая активность, говорится в исследовании, результаты которого опубликовал журнал Gut Microbes.

Американские медики посоветовали начинать употреблять шпинат в пищу как можно раньше, не дожидаясь образования полипов. При этом отмечается, что людям с повышенным уровнем мочевой кислоты следует есть шпинат не чаще одного-двух раз в неделю.

Сайт kp.ru писал симптомах и признаках рака толстой кишки.

Напомним, ранее американские ученые доказали, что частый секс предупреждает рак простаты.