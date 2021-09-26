Песков: Путин относится к прошедшим выборам как к очень конкурентным и честным

Путин относится к прошедшим выборам как к очень конкурентным и честным, сказал Песков Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин относится к выборам в Государственную думу восьмого созыва как к очень конкурентным и честным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, он относится к выборам как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым», – сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, Путин в ходе беседы с лидерами партий поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму. Президент подчеркнул, что выборы прошли открыто, с соблюдением законодательства. Он также отметил высокую явку.

Напомним, руководитель Центризбиркома Элла Памфилова в пятницу, 24 сентября, на заседании ЦИК огласила окончательные итоги результатов голосования. Финальная явка на выборах в России составила 51,72%. Глава ЦИК объявила, что выборы признаны состоявшимися. По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий.