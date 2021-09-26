Песков заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» полностью выполняет обязательства по поставкам газа в Европу, и даже готов нарастить экспорт голубого топлива, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, «Газпром» уже взял дополнительные заявки на поставки газа. Говоря о требованиях Соединенных Штатов увеличить транзит газа через Украину, пресс-секретарь российского президента отметил, что это «пропаганда со знаком минус».

Как писал сайт kp;ru, ранее в Министерстве энергетики Германии заявили, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на голубое топливо.

Напомним, в США пригрозили России «серьезными действиями» в случае использования «Северного потока – 2» для политического давления