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Политика26 сентября 2021 14:26

Песков: Политики США продолжают накачивать рейтинг раздуванием русофобии

РФ даст мудрый ответ в случае санкций Вашингтона против российских чиновников и бизнесменов, отметил пресс-секретарь Путина
Абдулла ШАКИРОВ
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Среди американских политиков не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, сказал Песков

Среди американских политиков не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, сказал Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди американских политиков не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Москва даст мудрый на санкции Вашингтона против чиновников и бизнесменов России, так как необдуманные решения могут нанести вред «духу и атмосфере» саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Песков сообщил, что российский лидер в курсе инициативы ввести против 35 граждан России санкции , и реакция Путина была «достаточно предсказуемой»

«Трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем президенты говорили в Женеве», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне подготовили новые санкции против граждан России. В среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, виновных в причастности к нарушениям прав человека.