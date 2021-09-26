Песков: Политики США продолжают накачивать рейтинг раздуванием русофобии

Среди американских политиков не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, сказал Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди американских политиков не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Москва даст мудрый на санкции Вашингтона против чиновников и бизнесменов России, так как необдуманные решения могут нанести вред «духу и атмосфере» саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Песков сообщил, что российский лидер в курсе инициативы ввести против 35 граждан России санкции , и реакция Путина была «достаточно предсказуемой»

«Трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем президенты говорили в Женеве», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне подготовили новые санкции против граждан России. В среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, виновных в причастности к нарушениям прав человека.