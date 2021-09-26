Афганистан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны

В Афганистане напомнили Таджикистану о последствиях вмешательства в дела страны Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности замглавы нового правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Это может иметь последствия, заявил он.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - сказал Барадар в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Заявление Барадара может быть связано с тем, что накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Он сообщил, что с приходом к власти в Афганистане "Талибана"*, ситуация в регионе начала дестабилизироваться.

"Афганистан вновь стоит на пути к тому, чтобы превратиться в площадку формирования международного терроризма", - заявлял Рахмон.

Как ранее писал сайт kp.ru, новое правительство Афганистана, сформированное после захвата власти радикальным движением "Талибан"*, рассчитывает на помощь России и других стран в борьбе с наркотрафиком, который идет из страны.

*Запрещенная в России террористическая организация