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Политика26 сентября 2021 15:39

Украинская оппозиционная партия заявила о дискриминации русскоязычных граждан в стране

Оппозиционеры считают, что такая политика разобщает народ
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На Украине существует принудительное ограничение права использования гражданами русского языка

На Украине существует принудительное ограничение права использования гражданами русского языка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) пожаловалась на дискриминацию русского языка в стране. По словам политиков, власти разобщают народ, разделяя его по языковому признаку.

Как сообщается на сайте политической партии, на Украине существует принудительное ограничение права использования гражданами русского языка в СМИ, общественной и культурной жизни.

"По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принимаются законы, которые делят детей на сорта по языковому признаку", - сообщает ОПЗЖ.

В партии предлагают обеспечить культурное и языковое разнообразие для всех украинских граждан, чтобы страна двигалась к процветанию, а не провоцированию межнациональных распрей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Это решение было принято на заседании правительства. О намерении сделать это в Киеве заявляли уже неоднократно.