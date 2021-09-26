Украинская оппозиционная партия заявила о дискриминации русскоязычных граждан в стране

На Украине существует принудительное ограничение права использования гражданами русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) пожаловалась на дискриминацию русского языка в стране. По словам политиков, власти разобщают народ, разделяя его по языковому признаку.

Как сообщается на сайте политической партии, на Украине существует принудительное ограничение права использования гражданами русского языка в СМИ, общественной и культурной жизни.

"По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принимаются законы, которые делят детей на сорта по языковому признаку", - сообщает ОПЗЖ.

В партии предлагают обеспечить культурное и языковое разнообразие для всех украинских граждан, чтобы страна двигалась к процветанию, а не провоцированию межнациональных распрей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики. Это решение было принято на заседании правительства. О намерении сделать это в Киеве заявляли уже неоднократно.