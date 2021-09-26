Очередной турист хочет слетать в космос на российском "Союзе"

Туристы, которые могут позволить себе отправиться в космос, испытывают проблемы с тем, чтобы надолго оставить работу на Земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Space Adventures, которая продвигает космический туризм, ведет переговоры с потенциальным клиентом, который хочет отправиться в космос исключительно на российском "Союзе". Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

По словам Костенко, российские космические корабли являются одними из самых надежных в мире. Лететь на них безопасно также потому, что вместе с космическим туристом в "Союзе" находится профессиональный космонавт, который берет на себя основные функции пилота, пишет ТАСС.

Как рассказывает Костенко, космический турист, который мечтает о "Союзе", обращался в компанию недавно. С ним ведутся переговоры. Основная сложность состоит в том, что большинство людей, которые могут себе позволить такое путешествие, не могут надолго оставить бизнес и работу.

Как ранее писал сайт kp.ru, 16 сентября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил первую гражданскую космическую миссию. Ее цель - сбор денег для лечения детей с онкологическими заболеваниями.