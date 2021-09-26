Американские военные убили трех человек при высадке десанта в Сирии

Вместе с военными США участие в операции принимали бойцы местных формирований Фото: REUTERS

Утром 26 сентября в Сирии прошла антитеррористическая операция, участие в которой приняли США. Согласно информации государственного агентства SANA, военнослужащие высадились с вертолетов в деревне Эш-Шухейль и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.

В результате от действий американских военных пострадало мирное население. Три человека были убиты. Командование коалиции США пока не комментирует случившееся.

Вместе с военными США участие в операции принимали бойцы местных сирийских формирований. Они взяли штурмом несколько домов, где, по их данным, укрывались террористы. Когда пленники были захвачены, их увезли в неизвестном направлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно данной стране, а также государствам организации. Такое заявление сделал начальник Главного военно-политического управления Министерства обороны России Андрей Картаполов.