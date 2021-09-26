Евросоюз призвал Сербию и Косово немедленно разрядить ситуацию в регионе

Ситуация на Балканах в очередной раз накалилась Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выдвинул требования к Сербии и Косово. Он выступил с заявлением после того, как ситуация в регионе в очередной раз обострилась - стороны приводят свои силы в боевую готовность, а Белград начал разворачивать у границы тяжелую технику.

"Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов", - заявил Боррель.

По его словам, в ЕС будут считать неприемлемыми любые дальнейшие провокации от любой из сторон. Также Боррель предупредил о последствиях за не скоординированные действия, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в соцсетях появились фотографии сербских танков, которые на автомобильных платформах перевозятся к границе с Косово. Также в небе над погранпереходом в мятежную автономию замечены правительственные истребители и вертолёты.