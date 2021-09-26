Генсек НАТО и глава дипломатии ЕС провели переговоры с лидерами Сербии и Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Разговор состоялся в связи с обострением ситуации на Балканах - стороны начали приводить свои силы в боевую готовность, а Белград начал разворачивать у границы тяжелую технику.

Как сообщил Столтенберг в Твиттер по итогам переговоров, сейчас сторонам жизненно важно продемонстрировать сдержанность и вернуться к мирному диалогу.

Его поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он также выслушал обе стороны и указал на их ответственность за безопасность мирного населения. Боррель призвал Косово и Сербию искать решение проблем и договариваться о дальнейших действиях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Жозеп Боррель выдвинул требования к Сербии и Косово. Он попросил их без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов.