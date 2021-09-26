Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала Евросоюз за вмешательство в дела других стран. Такое поведение дипломат сравнила с желанием распоряжаться судьбами мира.

"Вы ошибаетесь, когда говорите, что колониализм закончился. Они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были построены на этом видении мира", - рассказала Захарова в эфире "Россия-24".

Она отметила, что западные страны по-прежнему стремятся вмешиваться в дела других государств, даже когда для этого нет никаких оснований. По мнению российского дипломата, Запад "наделил себя правом заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит".

"Мир просит [Запад] только об одном - вернуться в лоно международного права", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД России Сергей Лавров предложил хештег для соцсетей #НашиПравилаУставООН. Он призван поддержать соблюдение устава Организации объединенных наций.