Австралийский велосипедист проехал 150 километров, чтобы воссоздать через GPS обложку альбома Nirvana

Создание изображения заняло у велосипедиста 8 часов. Фото: Инстаграм Питера Стоукса

Австралийский велосипедист Питер Стоукс воссоздал знаменитую обложку альбома группы Nirvana "Nevermind" при помощи GPS. Используя приложение, которое отслеживает физические нагрузки, спортсмен нарисовал силуэт изображенного на обложке младенца на карте города.

Лицом альбома "Nevermind", который 24 сентября 2021 года отмечает 30-летие со для выпуска, стал Спенсер Элден. Будучи на тот момент младенцем, он запечатлен обнаженным под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.

В качестве дани уважения альбому рок-группы, который велосипедист считает великим, Питер Стоукс проехал 150 километров, пишет The Guardian. Чтобы создать рисунок на карте потребовалось 8 часов. Во время велопоездки, говорит Стоукс, он слушал тот самый альбом.

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