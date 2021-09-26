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В мире26 сентября 2021 21:47

Макрон подал в суд на папарацци из-за фото на отдыхе

Президент был запечатлен во время катания на аквабайке
Наталья СМИРНОВА
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Форт-де-Брегансон, где президент Франции и его супруга Брижит отдыхают на курорте

Форт-де-Брегансон, где президент Франции и его супруга Брижит отдыхают на курорте

Фото: EAST NEWS

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали против папарацци жалобу в прокуратуру. Фотограф Тибо Далифара опубликовал фотографии президентской четы на отдыхе.

Далифара организовал экспозицию со снимками отдыхающих президентов Франции - прошлых и нынешнего. На витрине художественной галереи в Париже можно было увидеть Франсуа Олланда и Жак Ширака на пляже с голым торсом. Николя Саркози был запечатлен во время велопрогулки. А Эмманюэль Макрон - во время катания на аквабайке, сообщает радиостанция Europe-1.

После жалобы Макрона на снимок, прокуратура Парижа начала предварительное расследование. Предполагается, что снимок может расцениваться как вмешательство в частную жизнь.

Как ранее писал сайт kp.ru, санитарный QR-код французского лидера Эммануэля Макрона оказался в свободном доступе в интернете. Любой желающий мог скачать его, начиная с понедельника, 20 сентября.