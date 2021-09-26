Террористы попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции Алеппо

В регионе в целом неспокойно, ежедневно происходят обстрелы со стороны террористов Фото: REUTERS

Боевики незаконных вооруженных формирований попытались перейти линию соприкосновения с вооруженными силами Сирии в провинции Алеппо. Пробраться к этому месту они пробовали через территорию, которая находится под контролем Турции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Отмечается, что боевики были обнаружены в районе поблизости от Телль-Рифъат. В регионе в целом неспокойно - за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела со стороны террористов "Джабхат-Ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - 14 обстрелов. Также обстреливались другие провинции, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские военные убили трех человек при высадке десанта в Сирии. Мирные жители пострадали во время захвата террористов.

*Запрещенная в России террористическая организация