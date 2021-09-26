Читатели Daily Mail оценили кадры отдыха Путина в тайге

Трехдневный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу у Владимира Путина был в начале сентября Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают опубликованную изданием статью о трех днях отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Многие из них считают, что именно «так и должен выглядеть сильный лидер», который «контролирует границы своей страны».

При этом некоторые британцы сравнили главу российского государства с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и президентом США Джозефом Байденом. Например, кто-то вспомнил фотографии «смущенного Байдена, поедающего мороженое», а кто-то – о том, как нынешний американский лидер споткнулся на трапе самолета.

Один из комментаторов назвал британского премьера «Рыжим мальчиком», другой задал вопрос: кто выглядит «более мужественным – Джонсон или Путин, на что ему ответили: «Борис — великолепный неуклюжий зверь». Еще один читатель отметил, что «Путин должен помочь Борису, который, кажется, не знает, как руководить государством».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России и глава Минобороны отдыхали в Сибири в начале сентября, сразу после экономического форума во Владивостоке. А в воскресенье, 26 сентября, Кремль показал фото и видео этого короткого отдыха.

К слову, «КП» собрала самые яркие цитаты из выступления президента на .ВЭФ.

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Опубликованы фото и видео, снятые во время трехдневного отпуска президента в Сибири (подробности).