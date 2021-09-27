Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании до нуля

В середине следующей недели температура в Москве может упасть до нуля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ближайшие пару дней в Москве ожидается небольшое потепление, но оно, по прогнозам синоптиков, будет неустойчивым. Так, уже в середине следующей недели похолодает до нуля градусов. Об этом предупредил москвичей заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Потепление есть некоторое, солнышко периодически выглядывает, но чтобы устойчиво — неделю-полторы-две хорошего солнца, тепла — к сожалению, нет», - сказал он в беседе с телеканалом RT.

По его словам, «в целом у нас до вторника идёт влияние циклона, пасмурная погода, погода с небольшим дождиком, ветер северный», но температура в столице, «в принципе, немного выше нормы».

Синоптик уточнил, что в понедельник днем будет довольно тепло – от +10 °С до +12, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до +5…+7 °С, во вторник днем будет от девяти до 11 градусов тепла, а в среду ожидается рост давления.

«Поэтому переменная облачность, без осадков… Ночь на среду — 0…+2 °С, местами туманы, днём в среду — +10…+12 °С, в четверг — +9…+14 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу — предварительный прогноз — +10…+15 °С. В принципе, дни тёплые, выше нормы, ночи попрохладнее», - подытожил Анатолий Цыганков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых регионах России ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки.