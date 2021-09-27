Байден удивился предварительным результатам парламентских выборов в Германии

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден был удивлен предварительными итогами парламентских выборов в Германии. Американский лидер и вернулся в Вашингтон только в воскресенье вечером. Общаясь с журналистами в Белом доме, Байден признался, что не читал новости, поэтому пока не видел результатов голосования в ФРГ.

Когда же корреспонденты из пресс-пула рассказали ему, что на выборах в Бундестаг лидируют социал-демократы, глава вашингтонской администрации выразил удивление.

«Вот это да! Они сильны», - приводит слова Байдена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этому часу в немецком Центризбиркоме подсчитали голоса на выборах в Бундестаг почти со всех округов. По предварительным данным ЦИК, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7% голосов избирателей, а блок Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал худшие в своей истории результаты – 24,7%.