Последние новости на утро 27 сентября 2021: В Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу

«КП» – о последних новостях на утро 27 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 сентября 2021 года. Бывшего участника так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Михаила Маймана жестоко избили в Турции, и сейчас «ветеран АТО» находится в больнице, куда украинец попал после избиения со сломанным позвоночником. Об этом в своем канале в Telegram сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

К утру понедельника, 27 сентября, Федеральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные итоги выборов в Бундестаг ФРГ. По данным немецкого Центризбиркома после обработки всех бюллетеней с 299 немецких округов, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов избирателей. Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который поддержали 24,1% взрослых граждан страны, пришедших в воскресенье на избирательные участки.

Напомним, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, в которых впервые за долгие годы не принимала участие Ангела Меркель. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц уже получает поздравления с победой.

В честь Международного дня пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, пенсионерам в России увеличат выплаты и расширят льготы, сообщил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. При этом он отметил, что размер доплат, а также вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, решается на региональном уровне, поэтому юрист посоветовал пенсионерам уточнить информацию в местных органах соцзащиты.

Кроме того, с 1 октября 2021 года изменится порядок выплаты ежемесячных пособий семьям с низким доходом: с этого дня их можно будет получить только на карту «Мир» или наличными. Кроме того, родители могут получить выплату на обычный счет, к которому не привязана карта. Таким образом, изменения коснутся лишь тех россиян, которые получают детские пособия на карты международных платежных систем.

Заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, что в нашей стране могут разрешить применение иностранных вакцин от коронавируса.

К слову, глава американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла считает, что мир вернется к обычной жизни после пандемии коронавируса не раньше, чем через год. По его словам, ежегодная вакцинация против COVID-19 станет нормой.

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Сайт kp.ru рассказывает, как за полтора года пандемии и связанных с ней ограничений изменились путешествия россиян.

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