Правительство РФ отклонило законопроект об изменении пенсионного возраста Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ отклонило проект закона о снижении с 1 января следующего пенсионного возраста. Инициативу 17 августа в Госдуму внесла группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников.

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин … Законопроект не поддерживается», - приводит ТАСС заключение кабмина.

В правительстве отмечают, что в пояснительной записке к проекту закона «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения к прежнему пенсионному возрасту. Как указывают в кабмине, предлагаемые изменения не отвечают концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», а также «долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров», в том числе за счет индексации пенсий.

Напомним, в 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в России. Согласно документу, пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 55 до 60 лет - для женщин, с 60 до 65 лет - для мужчин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Планируется, что переходный период продлится до 2028 года.