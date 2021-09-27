Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 7:34

Правительство РФ отклонило законопроект об изменении пенсионного возраста

Кабмин не поддержал инициативу об отмене пенсионной реформы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство РФ отклонило законопроект об изменении пенсионного возраста

Правительство РФ отклонило законопроект об изменении пенсионного возраста

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ отклонило проект закона о снижении с 1 января следующего пенсионного возраста. Инициативу 17 августа в Госдуму внесла группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников.

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин … Законопроект не поддерживается», - приводит ТАСС заключение кабмина.

В правительстве отмечают, что в пояснительной записке к проекту закона «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения к прежнему пенсионному возрасту. Как указывают в кабмине, предлагаемые изменения не отвечают концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», а также «долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров», в том числе за счет индексации пенсий.

Напомним, в 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в России. Согласно документу, пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 55 до 60 лет - для женщин, с 60 до 65 лет - для мужчин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Планируется, что переходный период продлится до 2028 года.