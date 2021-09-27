Премьер Австралии: Китаю стоит расценивать появление у Канберры новых подлодок как угрозу Фото: REUTERS

Австралия не беспокоится, что Китай может воспринять появление у Канберры в рамках трехстороннего партнерства Австралии, Великобритании, США (AUKUS) новых атомных подводных лодок как угрозу. Такое заявление сделал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, отметив, что именно на это страна делала расчет

В ходе интервью американскому телеканалу CBS глава правительства Австралии был задан вопрос, не беспокоится ли он, что Пекин воспримет передачу Канберре американских технологий создания подводных лодок как угрозу. «Что ж, я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться», - заявил премьер-министр.

Как Моррисон, у Канберры есть «полное право принимать решения», которое отвечает ее суверенным интересам, чтобы обеспечивать оборону, и делать «так, чтобы существовал действенный баланс в регионе». При этом, по его словам, он не видит причин для ответных действий со стороны Пекина. Глава австралийского правительства считает, что военный конфликт в регионе можно избежать.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин выступает против AUKUS, так как это соглашение нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.