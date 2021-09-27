Экс-советник Джорджа Буша: в США устали от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ощущает усталость от Киева и намерен сохранять статус-кво в отношениях с Москвой. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

Специалист полагает, что при администрации нынешнего президента США Джо Байдена украинский вопрос не встал на первый план, однако изначально существовали опасения, что Украина станет ключевой темой переговоров между Россией и Штатами.

«В США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное - решить внутриполитические и экономические проблемы. Украинское общество должно сосредотачиваться на этих вопросах, на их решении», - заявил эксперт в интервью «Известиям».

По его мнению, нынешний американский президент отлично понимает, что большого прогресса по украинскому вопросу в переговорах с Москвой добиться не удастся, и главу Белого дома вполне устраивает отсутствие резких движений в ту или иную сторону. Грэм указывает на то, что президент США не желает раскачивать отношения с Россией, а также напомнил об отмене санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Например, недавно в Вашингтоне с визитом побывал Владимир Зеленский. В Москве были некоторые опасения по поводу этой поездки украинского президента в США. Однако в результате мы увидели вялотекущие отношения Украины и США, отсутствие каких-либо новых импульсов и попыток надавить на Россию», - отметил он

При этом, как уточнил специалист, сложившиеся положение в дипломатическом поле мешает развитию отношений Москвы и Вашингтона, однако существует надежда на их постепенное улучшение.