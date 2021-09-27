Украинский политолог рассказал, как Евросоюз «откровенно кинул» Киев Фото: REUTERS

Европейский союз и, в особенности Берлин в ситуации с проектом газопровода «Северный поток - 2», откровенно «кинул» Киев. Такое заявление сделал украинский политический эксперт Тарас Загородний, отметив, что интересы незалежной Евросоюз игнорируют, преследуя только свои цели.

Как предполагает украинский политолог, после выборов в Бундестаг в Германии ничего не изменится. «Поэтому все надежды, что выиграют «Зелёные», которые остановят «Северный поток - 2», или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», - заявил он в эфире телеканала «Наш».

Загородний заявляет, что для Германии улучшение отношений с Россией «уже начато», и на этом фоне необходимо сделать выводы, учитывая, что рассказы «про европейские ценности и так далее - это туфта». По его мнению, Украине стоит перейти к прагматичным взаимоотношениям с ФРГ и Евросоюзом, а также давить на них, в первую очередь, в экономической плоскости.

«Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», - указал украинский политолог.