Цена нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель впервые с октября 2018 Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель впервые с 23 октября 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса Brent с поставкой в ноябре по состоянию на 9:22 по московскому времени составляет 79,22 доллара. До этого цена ноябрьского фьючерса достигала 79,52 доллара за баррель.

Цена ноябрьского фьючерса нефти марки WTI сейчас составляет 75,09 доллара.

Как писал сайт kp.ru. еще в конце августа стоимость нефти Brent на торгах падала ниже 65 долларов за баррель.

Ранее эксперты прогнозировали, как будут меняться цены на нефть в 2021 году. Из-за старта массовой вакцинации в нескольких странах можно рассчитывать на отмену ограничений передвижения. А это приведет к увеличению спроса на топливо.