Вьетнам начнет розлив вакцины «Спутник V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вьетнам намерен в ближайшем будущем начать розлив российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», рассказал посол азиатской страны в России Данг Минь Кхой.

Коммерческим розливом российского препарата займется компания VABIOTECH, мощность предприятия составит 5 миллионов доз в месяц. Она уже получила сертификат от разработчика вакцины – научного центра имени Гамалеи. Вся партия препарата будет распределена во Вьетнаме, передает РИА Новости.

Как отметил Минь Кхой, «Спутник V» является единственной во Вьетнаме вакциной, произведенной по трансферу технологий. Дипломат высказал мнение, что в будущем Вьетнам может стать центром производства российского препарата в Юго-Восточной Азии.

Как писал сайт kp.ru, в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с вьетнамским коллегой Нгуеном Суан Фуком обсудил поставки российских вакцин от коронавирусной инфекции, а также налаживание производства «Спутника V» во Вьетнаме.