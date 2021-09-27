Видео допроса задержанных за подготовку теракта в Башкортостане опубликовал СК Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в понедельник, 27 сентября, сообщили о задержании пяти членов неонацистской группировки, которая готовила теракты против правоохранительных органов. Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором можно увидеть допроса задержанных.

На кадрах подозреваемый рассказывает, за что задержан, а также сообщает о действиях группировки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе обысков по адресам проживания участников группировки, а также в оборудованном в заброшенном строении тайнике нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для синтеза того устройства, инструкции по изготовлению взрывных устройств и девять единиц холодного оружия. Кроме того, там обнаружили портреты главарей Третьего рейха и Бандеры.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по трем статьям, среди которых незаконное изготовление взрывных устройств и подготовка к теракту.