Курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 сентября 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к евро и доллару. Европейская валюта опустилась до 85 рублей, впервые с 29 июля 2020 года.

Согласно данным Московской биржи, По состоянию на 10:25 по московскому времени евро потерял в цене 15 копеек, и стоимость европейской валюты составила 85,08 рубля. Незадолго до этого курс евро успел упасть до 84,99 рубля.

Курс доллара также потерял в цене. Американская валюта снизилась на семь копеек до отметки 72,65 рубля.

Снижение наблюдается на фоне рекордного роста цен нефти на международном рынке. Так черное золото марки Brent торгуется на уровне 79 долларов за баррель. В последний раз такая стоимость наблюдался еще в 2018 году.

Напомним, евро теряет в цене почти весь сентябрь. Накануне финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля на октябрь 2021 года, отметив, что у российской валюты есть шансы на укрепления.