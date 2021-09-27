Путин поздравил президента Туркменистана с 30-летием независимости республики Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравительную телеграмму в связи с 30-летием провозглашения независимости республики.

Как отметил российский лидер, Туркменистан за эти годы добился больших успехов в экономической и социальной сферах, а политика «позитивного нейтралитета», проводимая Ашхабадом, помогает поддерживать стабильность и безопасность в Центральной Азии. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются в духе стратегического партнерства, говорится на сайте Кремля.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей, «отвечающих интересам дружественных народов России и Туркменистана».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе сообщалось об ухудшении здоровья президента Туркменистана. Позже в туркменском посольстве в Москве эту информацию опровергли. В диппредставительстве рассказали, что 20 сентября 2021 Бердымухамедов подписал несколько документов, в частности, помиловал 258 граждан Туркменистана и шесть иностранцев в честь 30-летия независимости республики.