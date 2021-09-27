"Газпром-Медиа" запустит новую соцсеть Yappy в конце 2021 года

Приложение уже доступно в AppStore в стадии закрытого тестирования Фото: Shutterstock

«Газпром-медиа» зарегистрировала товарный знак Yappy - мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео, хронометражем до 60 секунд. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Приложение уже доступно в AppStore в стадии закрытого тестирования. Анонсирование приложения назначено на конец 2021 года.

Целевая аудитория нового сервиса - молодые люди от 14 до 34 лет, ведущие активный образ жизни.

«На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт. Причем, центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента. Для них мы разработали удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов. А для тех, кто хочет просто смотреть видео, мы внедряем рекомендательные сервисы. Приложение уже прошло главные этапы бета-тестирования, сейчас идут финальные доработки», - сообщил генеральный директор холдинга "Газпром- Медиа" Александр Жаров.

Новое приложение станет альтернативой Tik-Tok. Приложение, которое придумали китайские айтишники, покорило весь мир. Сейчас это - самая популярная социальная сеть в нашей стране. За время пандемии на платформе появилось новое явление - дома тиктокеров. В них как правило живут от 5 до 20 блогеров. Сайт kp.ru рассказывал. как устроена элитная общага для юных блогеров в Tik-Tok и много ли они зарабатывают.