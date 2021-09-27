Общественный деятель предложил сделать льготы на авто для многодетных семей едиными по всей стране

В России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных. Фото: Павел Дацковский

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести для многодетных семей единые общефедеральные правила получения налоговых льгот на владение автомобилем. Более того, он предложил увеличить возможности льготного владения до трех машин на семью. Соответствующий документ он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Петров отметил, что на сегодняшний день льготы для многодетных семей в российских регионах сильно различаются. К примеру, в Москве преференции распространяются только на одно транспортное средство на семью, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на транспорт, мощность двигателя которого составляет не более 150 л. с.

«Безусловно, такие меры поддержки актуальны и нужны, однако жизненные реалии требуют от нас идти в ногу со временем», — цитирует общественника RT.

Так, Петров отметил, что не все многодетные родители пользуются только одно машиной или автомобилем с маломощным двигателем, пишет ОТР.

«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трёх единиц на семью», — добавил Владимир Петров.

Напомним, ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи в России от оплаты проезда по платным дорогам, сообщает Москва 24.