Правительство не поддержало законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей Фото: REUTERS

Правительство РФ не поддержало законопроект, предложенный фракцией ЛДПР, об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц . Причина - несоответствие инициативы порядку расчета данного показателя.

Как передает ТАСС, в заключении кабмина отмечается, что предложение о повышение МРОТ не соответствует принятому в конце прошлого года закону, по которому с 2021 года минимальный размера оплаты труда «исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения». Кроме того, указано, что согласно официальным данным Росстата, медианная зарплата за прошлый год составила 32,4 тысячи рублей.

В правительстве также сообщают, что в предлагаемом проекте не были определены источники, а также порядок «исполнения новых видов расходных обязательств», что является нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса России.

«На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», - говорится в заключении кабмина.

Проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда был внесен в Госдуму 11 августа 2021, авторами документа выступили депутаты от ЛДПР седьмого созыва и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов.

Напомним, в этом году МРОТ вырос на 5,5 процента до 12 792 рубля в месяц. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, в следующем году минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне более 13,6 тысячи рублей.