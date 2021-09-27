В России 27 сентября 2021 выявлено 22 236 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 22 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из них у 1 957 (8,8%) болезнь протекает без клинических проявлений.

Наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 1 560 человек. На втором месте по числу новых инфицированных Московская область – там 985 пациентов, на третьем Санкт-Петербург – 526 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 779 летальных исхода, а полностью выздоровели от коронавируса 13 513 пациентов. За весь период пандемии в России от инфекции скончались 204 679 человек, были выписаны – 6 618 117 пациентов.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 27 сентября, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 443 149.

Напомним, накануне в России выявили 22 498 случаев заболевания коронавирусом.