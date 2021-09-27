Полиция Москвы напомнила об окончании послаблений для иностранцев с 30 сентября 2021

Полиция Москвы напомнила об окончании послаблений для иностранных граждан с 30 сентября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Москвы напомнила об окончании с 30 сентября 2021 года послаблений для иностранных граждан, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Правоохранители призвали иностранцев до этого времени урегулировать в России свое правовое положение. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«Истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ … могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения», - сообщил в пресс-службе ведомства.

В министерстве посоветовали иностранцам заблаговременно обращаться за получением документов для предотвращения очередей.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел РФ сообщило, что иностранцев, участвующих в массовых драках, будут выдворять из России, отметив, что случаи конфликтов между иностранными гражданами участились, в некоторых из них применялась сила против представителей власти.