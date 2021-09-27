Сенатор Рязанский оценил идею новых выплат и льгот ко Дню пожилого человека

В Совфеде прокомментировали идею новых выплат и льгот в честь Дня пожилого человека Фото: Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о том, что в честь Дня пожилого человека правительство увеличит выплаты и расширит перечень льгот для пенсионеров.

«День пожилого человека — это день устоявшийся, день особого уважения и отношения к людям старшего поколения. Что касается денежных выплат и подарков — дело в том, что централизованных выплат из пенсионного фонда не будет, это не предусмотрено действующим законодательством», — цитирует сенатора RT.

При этом политик отметило, что выплаты могут назначить сами регионы, такие решения входят в зону их полномочий.

«Это могут быть и подарки, и организованные концерты для них (пожилых людей – прим. ред.), и вечера отдыха, и другие выплаты, которые могут быть приурочены. Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию «Ветеран труда», либо соответствующим образом отмечаются долгожители», — добавил сенатор.

Напомним, ранее сообщалось, что к 1 октября российские пенсионеры получат дополнительные выплаты. При этом адвокат Алексей Гавришев отметил, что размер выплат может различаться в зависимости от региона, передает телеканал «360».

Также сообщается, что надбавки к празднику можно будет получить как в натуральном виде, так и деньгами. Если человек откажется от предложенного подарка или услуги, то ему добавят к пенсии дополнительные начисления, сообщает Пятый канал.