Зеленский не стал раскрывать чиновникам План по трансформации Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинское правительство и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не знают содержание Плана по трансформации Украины, который глава незалежной Владимир Зеленский ранее демонстрировал американским чиновникам в ходе своего визита в Вашингтон.

Об этом передает издание «Украинские новости» со ссылкой на ответы из данных учреждений. Как сообщается, журналисты хотели ознакомиться с инвестиционными проектами украинского лидера по поводу развития инфраструктуры и экономики страны. Они направили запросы сразу в несколько органов власти, а также профильные ведомства. Выяснилось, что копию Плана по трансформации Украины не передали даже в офис президента, и сотрудники аппарата также не знают содержание документа.

«В настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», - говорится в заявлении офиса президента.

Аналогичный ответ дали в Министерстве экономики Украины, а также депутаты Верховной Рады.

План по трансформации Украины украинский лидер представил перед американскими чиновниками и дипломатами 1 сентября. Зеленский сообщил, что в документе представлены основные задачи, которые незалежная намерена реализовать при помощи иностранных инвесторов. По его словам, инициатива предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.