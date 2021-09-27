Глава Минобрнауки заявил, что система высшего образования в России стала сильнее в пандемию

В Минобрнауки заявили, что система высшего образования в России стала сильнее во время пандемии Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что система высшего образования в РФ стала сильнее во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Я хочу сказать отдельное спасибо преподавательскому сообществу за то, что несмотря на все сложности, которые были, мы достойно ответили и, на мой взгляд, стали даже сильнее. <…> По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче, — сказал российский министр во время пленарного заседания Профессорского форума 2021 "Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы".

Фальков отметил, что сложнее всего пришлось тем, кто планировал научные экспедиции, но не имел доступа к необходимому оборудованию. Однако Минобрнауки решило эту проблему. По мнению Фалькова, полученные результаты от экспедиций "достаточно неплохие".

Ранее в Минобрнауки рассказали, что свыше 145 тысяч иностранных студентов вузов России еще не вернулись на учебу из-за границы, из них более 900 человек - из Афганистана. В пресс-службе ведомства уточнили, что общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения превышает 316 тысяч человек. Кроме того, в Минобрнауки заявили, что на данный момент 95,3 процента вузов ведут образовательную деятельность в очном или смешанном формате, для иностранных студентов, которые на сегодняшний день не смогли въехать в Россию.