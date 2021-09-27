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В мире27 сентября 2021 12:34

Экс-президент Афганистана Гани опроверг сообщения о призыве признать правительство талибов*

Сообщения с призывами о признании нового кабмина страны публиковались на взломанном аккаунте в Facebook, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани

Фото: REUTERS

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани опроверг информацию о том, что он призывал международное сообщество признать правительство радикального афганского движения «Талибан»*.

Сообщение с призывом признать новый кабинет министров Афганистана, сформированный талибами*, появилось в Facebook экс-президента страны. В нем Гани говорит о важности взаимодействия международного сообщества с правительством Афганистана «вместо того, чтобы отдаляться от афганского народа. «Помогите им и признайте его», – сказано в посте.

Спустя какое-то время Twitter-аккаунт бывшего главы страны сообщил, что страница Гани в Facebook была взломана, и вся размещенная на ней информация, начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности.

Как писал сайт kp.ru, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в ОАЭ.

Позже он заявил, что решение покинуть Кабул стало самым трудным в его жизни.

*Террористическая организация, запрещенная в России