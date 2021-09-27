Доктор биологических наук считает, что COVID-19 ослабнет, став сезонным Фото: REUTERS

Профессор, доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил, почему со временем коронавирус станет сезонным заболеванием. Это, по словам ученого, это вполне закономерно.

- Сезонность заболевания рано или поздно произойдет - с менее серьезными последствиями, чем сейчас. Это закон любой эпидемии, потому что вирус эволюционирует, — рассказал биолог ФАН.

Ученый отмечает, что болезнь ослабнет скорее, если будет привито как можно больше людей. Но пока в России уровень заболевания держится на высокой отметке. Не все готовы проходить вакцинацию.

- Переживать нужно по поводу своего здоровья и возможных последствий, если не прививаться. Антипрививочники возмущаются, мол, что это за прививки, которые нужно делать постоянно. Но так бывает, - говорит ученый.

Он отметил, что коронавирус пока требует постоянной ревакцинации, так как защитная реакция организма ограничена по времени. А вот оспа и полиомиелит требуют всего одной прививки, что дает защиту на всю жизнь.

Профессор подчеркнул, что первичная вакцинация – это задача всего общества. А вот ревакцинация – индивидуальное дело каждого человека.

Ранее российские врачи рассказали о правильном питании после перенесенного коронавируса. Это очень важный этап в восстановлении после болезни.

Необходимо соблюдать противовоспалительную диету - временно отказаться от сахара и продуктов с его высоким содержанием, пишет газета "Известия".