Треть россиян планируют отдохнуть осенью в Крыму

Осенью в Крым собираются почти 30% россиян Фото: Михаил ПАТЛИС

Большинство россиян планируют осенью отправиться на курорты Крыма. Это направление выбирают 29% путешественников. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Второе место в рейтинге популярных направлений разделили Сочи и Санкт-Петербург (28,7%). Также путешественники планируют в ближайшие пару месяцев посетить Калининград, Москву и Казань, передает Газета.ru.

Среди доступных на сегодняшний день туристических направлений у россиян лидирует с большим отрывом Турция (34.5%). На второй строчке рейтинга расположился Египет - 8,7%. Также в список востребованных направлений попали Греция, Кипр и Черногория.

При этом оказалось, что самым востребованным осенним месяцем для путешествий стал сентябрь. Его выбрали 51,5%. Еще 35% туристов предпочитают отдыхать в октябре, и только 13,5% в ноябре.

Напомним, ранее юрист Татьяна Голубева назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году. Специалист посоветовала отдохнуть в апреле или июне, передает телеканал «360».