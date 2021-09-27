Власти Вьетнама отложили открытие острова Фукуок для иностранных туристов на ноябрь 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Вьетнама собираются открыть остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября текущего года. Об этом сообщил посол республики в Москве Данг Минь Кхой.

«Вьетнам планирует постепенно открывать туристическую отрасль для иностранных туристов, при этом приоритет будет отдаваться российским туристам с ноября 2021 года на острове Фукуок. После этого мы рассмотрим возможность открытия туристических зон в некоторых других местах», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Как отмечается, в период с 20 ноября 2021 года по 20 марта 2022 года иностранцы смогут прилететь на остров Фукуок только в рамках пакетных туров. Власти Вьетнама не собираются пускать в страну самостоятельных путешественников. Кроме того, будут принимать от трех до пяти тысяч отдыхающих в месяц, а с 20 марта по 20 июня 2022 года - от пяти до десяти тысяч человек ежемесячно.

С конца ноября собираются открыть и провинцию Кханьхоа. При этом прибывшие с ноября до конца 2021 года иностранные граждане обязаны будут останавливаться на изолированных пляжных курортах на Лонг-Бич на полуострове Камрань, а января по март 2022 года туристам будет разрешено посещать больше мест на островах в заливе Нячанг.

Напомним, ранее сообщалось, что власти вьетнамского острова Фукуок планируют разрешить въезд привитым россиянам в сентябре 2021 года.