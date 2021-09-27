Политолог рассказал о будущем отношений России и ФРГ

Политолог рассказал о будущем российско-германских отношений после выборов в бундестаг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России и Германии останутся прежними после прихода к власти социал-демократов (СДПГ). Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. Эксперт отметил, что на отношение двух стран по-прежнему большое влияние могут оказывать США.

«Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, находится в приятельских отношениях с экс-канцлером Герхардом Шредером, который позитивно относится и к России, и лично к главе страны Владимиру Путину. Это, конечно, хорошо. Но, тем не менее, климат между нашими странами все равно не изменится, прежде всего, за счет колоссального влияния на него США», - цитирует политолога Lenta.ru.

Эксперт выразил мнение, что Америка на сегодняшний день контролирует не только спецслужбы и СМИ в Германии, но и часть политических партий.

Добавим, политолог Наталия Елисеева придерживается похожего мнения. По ее словам, опасаться прихода нового канцлера с новым курсом России не стоит. Политолог предположила, что Шольц, в первую очередь, направит силы на изменения во внутренней политике, а не во внешней.

«Внешняя политика для возможного будущего канцлера, она никогда не была в числе его приоритетов», - цитирует специалиста телеканал «360».

Напомним, ранее ЦИК Германии сообщил, что на выборах в бундестаг победили социал-демократы. От партии в парламент прошли 206 депутатов этой фракции.