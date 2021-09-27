Кремль: в России должна быть только одна должность президента

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле разделяют позицию, согласно которой главы российских регионов не должны называться президентами. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив при этом про региональную специфику Татарстана.

«Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь все было упорядоченно, конечно, должность президента должна быть одна», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о законопроекте, унифицирующем названия глав регионов в России.

Тем не менее Песков указал, что есть региональная специфика, в том числе упомянутого в Татарстане.

«Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», - добавил пресс-секретарь главы государства.