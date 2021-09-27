Песков: конкретики по созданию новых городов в Сибири пока нет

Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по созданию новых городов в Сибири пока нет Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу прорабатывает тему создания новых городов в Сибири, однако конкретики пока нет. Кроме того, неизвестно, когда именно будут представлены предложения по этой теме.

- Разумеется, Сергей Кужугетович (Шойгу), он занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой. Но когда будет конкретика сформулирована - не могу вам сказать, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее опрос показал, что около половины россиян готовы переехать в новые города Сибири. Основными причинами такого решения граждане называют гарантированную работу и большую зарплату. Согласно результатам опроса «безусловно готовы» переехать на новое место жительства 7% респондентов, ещё 41% опрошенных сообщили о своей готовности переехать туда при определённых условиях. Не захотели жить в таких городах 51% граждан.