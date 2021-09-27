Кремль: Россия заинтересована в развитии отношений с Германией

Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия рассчитывает, что отношения с Германией после выборов в парламент ФРГ будут развиваться прежним курсом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами, Германия является одним из главных торговых партнеров России. Несмотря на разногласия, Москва и Берлин понимают необходимость решения проблем путем переговоров.

Напомним, в Германии после обработки бюллетеней более чем с 90% округов Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до одного процента. По итогам предварительных подсчетов, СДПГ набирает 25,7% голосов избирателей, ХДС/ХСС поддержали 24,7% граждан ФРГ, принявших участие в голосовании.

Сайт kp.ru писал, почему блок Ангелы Меркель провалился на выборах в Германии, и чем это грозит России