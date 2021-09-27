Экономист оценил идею единых льгот на авто для многодетных семей

Экономист одобрил идею единых льгот на автомобили для многодетных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал предложение ввести в России единые общефедеральные правила получения налоговых льгот на владение автомобилями многодетными семьями. Эксперт отметил, что любые поправки в пользу населения – это положительный момент.

«Оптимизация любого налогового законодательства — это всегда позитивный момент. Это предложение разумное, но его сначала нужно дать просчитать тем специалистам, которые занимаются данным налоговым сбором, то есть чтобы они сказали, не появятся ли здесь определенные лазейки от ухода от налогов», - цитирует экономиста RT.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России единые для всех регионов правила начисления льгот на авто для многодетных семей. Также общественник предложил расшились возможность получения льгот с одного до трех транспортных средств на семью, передает телеканал «360».