Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за победу на выборах в Госдуму

Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за победу на выборах в Государственную думу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка "Единой России" за победу на выборах в Государственную думу.

- Хочу вас поздравить с убедительной победой и поблагодарить за достойный результат Единой России. Безусловно он отражает высокий уровень доверия граждан. Люди доверяют тем, за кого голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия безопасности людей. Для достижения успеха партии на выборах есть безусловно вклад каждого из вас, — сказал российский лидер на встрече с лидерами предвыборного списка партии — Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым, Анной Кузнецовой, Денисом Проценко и Еленой Шмелевой.

Ранее Владимир Путин в ходе беседы с лидерами партий поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму. Российский лидер подчеркнул, что выборы прошли открыто, с соблюдением законодательства. Путин также отметил высокую явку. По словам президента, роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией значительно возросла и существенно выше стала ответственность депутатского корпуса.